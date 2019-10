El Papa Francisco nombra por error a los Saint de la NFL; así reaccionó Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- El Papa Francisco podría necesitar un poco de ayuda para manejar sus redes sociales; ya que el líder de la Iglesia católica reconoció este domingo a los cinco nuevos santos: el cardenal John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiaramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes y Marquerite Bays.

No obstante, en su mensaje, el Sumo Pontífice en el Vaticano usó accidentalmente un hashtag de emoji para los New Orleans Saints, el equipo de la NFL.

El mensaje desató múltiples bromas sobre quiénes serían los nuevos jugadores que tomarían los Saints o que el equipo de Nueva Orleans sería el próximo en ganar el Super Bowl.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019

Ni siquiera el Papa es inmune a la relación en Twitter. A continuación algunas reacciones:

Putting all my money on the Saints today. — Matt Miller (@nfldraftscout) October 13, 2019

“Poniendo todo mi dinero desde hoy a los Saints”. Escribió el comentarista Matt Miller

Dear whoever in Vatican Communications wrote this, you may want to check hashtags before posting them: #Saints brings up an NFL team logo which I don't think was your intention. — 🍂Fr. Matthew Schneider, LC🍁 (@FrMatthewLC) October 13, 2019

Quien sea quien haya escrito esto en las redes del Vaticano, quizá debería revisar primero los hashtags: #Saints muestra un logotipo del equipo de la NFL que no creo que sea su intención.

