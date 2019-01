El Papa habla de educación sexual y sobre el aborto

“Don de Dios para amar”

El papa Francisco apoyó que se imparta educación sexual en las escuelas, pero matizó que tiene que quedar libre de “las colonizaciones ideológicas”, durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Panamá, donde participó en la Jornada Mundial de la Juventud.

El Papa defendió la importancia de la educación sexual, al contestar a una pregunta de los 70 periodistas a bordo del avión sobre los numerosos embarazos de adolescentes en algunos países de Centroamérica y la falta de que se imparta esta materia en las escuelas.

“El sexo es un don de Dios. No es el ‘cuco’ (un monstruo con el que asustar). Es el don de Dios para amar. Que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, es otro problema. Pero hay que dar educación sexual, objetiva, tal y como es”, dijo.

Aunque, puntualizó, que la educación sexual tiene que estar libre de colonizaciones ideológicas porque estas “destruyen a la persona”.

También dijo que es importante elegir bien los maestros que se escogen para enseñar este tema y que la educación sexual, “lo ideal es que empiece en casa”, aunque a veces no es posible porque las familias no saben cómo afrontarlo y “la escuela tiene que suplirlo”.

El Papa también habló del aborto cuando se le preguntó si no le parecía dura la postura de la Iglesia.

Francisco dijo que “la misericordia es para todos” y que “Dios siempre perdona” y que por ello autorizó “absolver el aborto por misericordia”. El problema, explicó, “no es dar el perdón sino saber acompañar a las mujeres que han tomado consciencia después de haber abortado”.

Aseguró que cuando una mujer piensa en lo que ha hecho “es un drama terrible y que hay que dar consolación y no atacar”.

Señaló que a las mujeres que sienten esa angustia por haber abortado les aconseja que hablen con el hijo que no tuvieron y le canten la “nana” (canción de cuna ) que no le pudieron cantar.

“Para entender bien el drama del aborto, hace falta estar en un confesionario. Es terrible”, aseveró.

Francisco afirmó que el aborto “es un fracaso” y compartió las palabras con las que consuela a una mujer que confiesa haber abortado. “Yo aconsejo muchas veces, cuando lloran y tienen esta angustia, yo les digo que su hijo está en el Cielo. ‘Habla con él, cántale la canción que no pudiste cantarle’. Y ahí se da una reconciliación de la madre con el hijo, con Dios que ya ha perdonado. Dios perdona siempre. La misericordia es algo que hace esto”, compartió.

En su respuesta a un reportero, recordó que “el mensaje de la misericordia es para todos, también para la persona humana en gestación. Es para todos”.

En este sentido, contó que “una vez escuché a una doctora que hablaba de una teoría, no recuerdo bien, que una célula del feto apenas concebido va a la médula de la madre y allí hay una memoria física. Es una teoría, pero sirve para decir que una mujer, cuando piensa en aquello que ha hecho, yo te digo la verdad, hace falta estar en el confesionario, y ahí dar consuelo”.

El abuso a menores

En otro tema, el papa Francisco pidió reducir las expectativas en torno a la conferencia que convocó para el próximo mes sobre maneras de evitar el abuso sexual.

Dijo que básicamente quiere que sea un catecismo para los obispos sobre cómo encarar el problema.

El cónclave programado para entre el 21 y 24 de febrero debe servir para concientizar al clero sobre el dolor que ese flagelo le causa a las víctimas, para educarlos sobre cómo investigar los casos y para desarrollar protocolos. “Déjenme decir que me da la sensación de que las expectativas están un poco infladas”, expresó el Pontífice. “Debemos hasta cierto punto atemperar las expectativas, porque el problema de los abusos continuará. Es un problema humano”.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Papa las condolencias y palabras de aliento que envió a los familiares de las víctimas de Tlahuelilpan, donde la explosión de una toma clandestina ya cobró la vida de 115 personas.— EFE y AP

Celibato

Papa Francisco: “No estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional”.

¿Opcional?

En el avión que lo llevó de Panamá a Roma, el papa Francisco afirmó que “no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional”, y recordó que en tiempos difíciles como la década de 1960, San Pablo VI dijo que prefería “dar la vida antes que cambiar la ley del celibato”.

“Yo no lo haré”

“Personalmente, pienso que el celibato es un don para la Iglesia”, resaltó. “Yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional. No. Solamente, quedaría alguna posibilidad en los puestos lejanísimos, pienso las islas del Pacífico. El celibato opcional antes del diaconado, no. Cuestión mía, personal. Yo no lo haré. Esto queda claro. Soy cerrado, quizás. No me siento para ponerme frente a Dios con esta decisión”, destacó.