El Papa: la mujer es considerada de segunda clase

Problema de inmadurez

“Es verdad, es un problema. El maltrato de las mujeres es un problema. Me atrevería a decir que la humanidad todavía no ha madurado: la mujer es considerada ‘de segunda clase’”, dijo el papa Francisco ayer martes durante la conferencia de prensa de regreso desde Abu Dhabi a Roma, reproduce “Vatican Media”.

La respuesta del Papa llega luego de ser consultado acerca de la revista femenina de L’Osservatore Romano y su publicación de un artículo denunciando el abuso sexual que han sufrido mujeres consagradas en la Iglesia.

“Comencemos por aquí: es un problema cultural. Después se llega incluso a los feminicidios. Hay países en los que el maltrato de las mujeres llega al feminicidio”, afirmó.

“Es verdad, dentro de la Iglesia ha habido clérigos que han hecho esto. En algunas civilizaciones de manera más fuerte que en otras. Ha habido sacerdotes y también obispos que han hecho esto. Y yo creo que todavía se hace: no es que se acaba cuando te das cuenta. La cosa sigue adelante así. Y desde hace tiempo estamos trabajando en esto”, señaló.

“Hemos suspendido a algunos clérigos, expulsados, y también (no sé si ya se acabó el proceso) deshacer alguna congregación religiosa femenina que estaba muy relacionada con este fenómeno. Una corrupción. ¿Hay que hacer algo más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí. Pero es un camino que viene de lejos”.

Por último, con respecto a este tema, Francisco hizo referencia a la “valentía” del papa Benedicto XVI al “clausurar una congregación femenina que tenía cierto nivel, porque había entrado en esta esclavitud, incluso sexual, por clérigos y por parte del fundador”.

“A veces el fundador les quita la libertad a las monjas, puede llegar a esto. Quisiera subrayar que Benedicto XVI tuvo la valentía para hacer muchas cosas en relación con este tema.

“Hay casos. Estamos trabajando”, sentenció.

El caso de Venezuela

En cuanto al tema de la crisis que se vive en Venezuela, y ante el trascendido en los últimos días de un pedido de intervención de parte de Nicolás Maduro, el Papa reflexionó lo siguiente:

“Todavía no he leído (la carta). Y veremos qué se puede hacer. Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes”, indicó Francisco, en clara alusión a la corriente vinculada al líder opositor Juan Guaidó, quien recientemente se declaró presidente encargado en tanto se realizan elecciones.

Satisfecho

En tanto, en cuanto a la reunión con líderes musulmanes en los Emiratos Árabes Unidos, el Papa se mostró satisfecho por los encuentros que tuvo. “Para mí fue muy conmovedor el encuentro con los sabios. Los sabios del Islam, es una cosa profunda, eran un poco de todas partes, ¿no?, de diferentes culturas, esto también indica la apertura de este país a cierto diálogo regional, universal, religioso”, señaló el Papa, quien se dijo sorprendido por el encuentro interreligioso.— es.aleteia.org

Homilía

El Papa: “Miremos cómo vivió Jesús” para entender las bienaventuranzas.

Pobre y rico

En la misa en Abu Dabi, expresó: “Miremos cómo vivió Jesús: pobre de cosas y rico de amor, devolvió la salud a muchas vidas, pero no se ahorró la suya. Vino para servir y no para ser servido; nos enseñó que no es grande quien tiene, sino quien da”.

Bienaventurado, ya

“No serás bienaventurado, sino que eres bienaventurado: esa es la primera realidad de la vida cristiana. No consiste en un elenco de prescripciones exteriores para cumplir o en un complejo conjunto de doctrinas que hay que conocer. Ante todo, no es esto; es sentirse, en Jesús, hijos amados del Padre”.