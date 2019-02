El Papa responde a una misiva de presas argentinas

Valora dignidad de reclusas

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco apuesta por la reinserción social de los presos en una carta dirigida a un grupo de reclusas argentinas que le escribieron previamente, informó ayer el diario vaticano “L’Osservatore Romano”.

La misiva del Pontífice, escrita en español y con fecha del domingo 3 de febrero, está dirigida a un grupo de presas de la penitenciaría femenina de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, que le habían narrado antes sus historias, temores y situaciones.

“Ustedes están privadas de la libertad, pero no de la dignidad o de la esperanza”, responde el Papa a las reclusas, según la traducción en italiano publicada por el “Osservatore”.

Francisco, muy sensible con los reclusos, a quienes suele visitar en sus viajes por todo el mundo, explica en el documento que la prisión no puede ser un mero castigo y que “la sociedad tiene la obligación de favorecer la reinserción y no el descarte”.

La adaptación de los presos a la sociedad empieza, asegura el Papa, “creando un sistema que podríamos llamar de salud social, es decir, una sociedad que garantice que las relaciones no enferman en el barrio, las escuelas, las plazas, las calles, las casas”.

“Una sociedad sin excluidos ni marginados”, pide en la carta.

El Pontífice señala a las reclusas que Jesús “invita a abandonar la lógica simplista de dividir entre buenos y malos” y a “entrar en una dinámica capaz de asumir la fragilidad, nuestros límites y nuestros pecados para poder seguir adelante”. Asimismo, Francisco les pide “no dejarse cosificar” porque, señala, “no son ustedes un número, son personas que generan esperanza”.

La trata de personas

La Conferencia Episcopal Argentina será sede del Encuentro Latinoamericano sobre Nuevas Esclavitudes que se realizará a partir de hoy y hasta el lunes 11. Participarán representantes de la Iglesia en Latinoamérica.