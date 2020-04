El Papa reza por los políticos

Posponen dos eventos, sobre jóvenes y familia

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco pidió ayer a los partidos políticos de los distintos países que en este momento de pandemia busquen juntos el bien de sus países y no el bien de su propio partido, durante la misa que celebra diariamente en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta.

En la misa matutina, que desde comenzó la emergencia por Covid-19 son retransmitidas en directo por el Vaticano, Francisco pidió por todas aquellas personas que se dedican a la política.

“Oremos hoy por los hombres y mujeres que tienen vocación política: la política es una alta forma de caridad. Por los partidos políticos de los distintos países, para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido”, recalcó.

En su homilía, el Sumo Pontífice comentó el Evangelio en el que Jesús le dice a Nicodemo, un fariseo, “que si uno no nace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios”. “Ser cristiano no es solo cumplir los mandamientos: hay que cumplirlos, eso es cierto; pero si te detienes ahí, no eres un buen cristiano. Ser un buen cristiano es dejar que el Espíritu entre en ti y te lleve, te lleve donde quiera”, añadió.

El Papa dijo que “el cristiano no debe detenerse solo en el cumplimiento de los mandamientos: hay que ir mas lejos, hacia este nuevo nacimiento que es el nacimiento en el Espíritu, que le da la libertad del Espíritu”

Por otra parte, el papa Francisco decidió posponer para agosto de 2023 la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que debía celebrarse en Lisboa en 2022, a causa la pandemia del coronavirus, informó ayer el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Asimismo, decidió retrasar un año, a junio de 2022, el Encuentro Mundial de las Familias, que iba a tener lugar en Roma, en junio del próximo año.

El Pontífice, de acuerdo con el Dicasterio para los Laicos, las Familias y la Vida, ha tomado esta decisión ante la pandemia y sus eventuales consecuencias en los traslados de jóvenes y familias de todo el mundo.

La celebración de la JMJ en Portugal se anunció en enero de 2019 en la clausura de este macroevento en Panamá, último país en acogerlo y al que acudió el Papa argentino.

El encargado de anunciarlo entonces fue el prefecto del mencionado dicasterio, Kevin Farrell, pero inmediatamente después el Papa publicó un mensaje en Twitter en el que se leía “¡Nos vemos en Lisboa en 2022!”.

Esta sería la segunda vez en la que Francisco acude a Portugal, después del viaje que realizó en mayo de 2017 para visitar el santuario de Fátima por el centenario de las apariciones.

Cancelado

El pasado 5 de abril, Domingo de Ramos y día de la JMJ a nivel diocesano, debía haberse celebrado el traspaso de la “cruz” de los jóvenes panameños a los de Lisboa pero el acto quedó pospuesto para el próximo 22 de noviembre por los mismos motivos.

El papa Francisco lamentó esta situación tras el rezo del Ángelus dominical, sin fieles por las medidas de confinamiento en Italia, y exhortó a los jóvenes católicos de todo el mundo a “cultivar la esperanza, la generosidad y la solidaridad en este tiempo difícil”.

La JMJ, instituida por Juan Pablo II en 1985, es uno de los grandes eventos de la Iglesia, con el que se da protagonismo a los jóvenes congregándoles cada año a nivel diocesano o cada dos o tres años con peregrinaciones internacionales a un país.

El Encuentro Mundial de la Familia fue también impulsado por el papa Wojtyla en 1994 y la anterior edición, la novena, tuvo lugar en agosto de 2018 en Dublín y contó con la asistencia del Sumo Pontífice.

Covid-19

El Vaticano reportó ayer el noveno caso positivo del nuevo coronavirus.

Noveno caso

“Se ha añadido un noveno caso a los ocho ya registrados al interior de la Ciudad del Vaticano y entre los empleados de la Santa Sede”, informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Medidas adecuadas

El funcionario indicó que “la persona fue internada en el hospital, bajo observación, y fueron hechas las oportunas desinfeccionesentre quienes tuvieron contacto con el afectado en el único día de su presencia en el lugar de trabajo”.

