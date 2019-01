El Papa se sincera en un nuevo libro

Habla de temas polémicos para la Iglesia católica

ROMA (EFE).— El Papa aborda sus preocupaciones religiosas y los asuntos polémicos para la Iglesia, como la homosexualidad de los clérigos, en un libro-entrevista escrito por el sacerdote español Fernando Prado, para quien Francisco es “un hombre muy normal y de trato muy cercano”.

“La fuerza de la vocación”, del director de la editorial Claretiana de Madrid, está basado en cuatro horas de conversación con el Sumo Pontífice, que respondió a todo, sin evadir ninguna pregunta, según contó el autor en el acto de presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede.

El libro recoge las preocupaciones del Papa sobre la vida religiosa en el mundo, la formación, la selección de candidatos para el sacerdocio y también la escasez de religiosos.

Pero Francisco se mete además en algunos “jardines”, en palabras del autor, sobre otros temas más polémicos y de actualidad, como la homosexualidad entre los sacerdotes.

En el libro, el papa Francisco dice que es una “cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente desde el comienzo de los candidatos” y también pronuncia la ya polémica frase de que la homosexualidad “está de moda”.

“Lo que opina el Papa sobre la homosexualidad en el clero es básicamente que es mejor que dejen la vida consagrada antes que vivir una doble vida”, señala Prado.

La conversación versa también sobre las ideologías en la Iglesia, que el Pontífice rechazada de pleno: “Dice que cuando las ideologías capitanean y toman el mando, las cosas no acaban bien”, señala el autor en referencia a la opinión del Papa.

Según recoge la obra, Francisco es consciente de que en la Iglesia hay bandos y mentalidades pero defiende que la Iglesia debe entenderse desde otras categorías, que no son ideologías sino el Evangelio.

Durante el encuentro en la embajada, Prado rememoró el “making of” de la entrevista y destacó la valentía del Pontífice, “un hombre muy normal y de trato muy cercano”.

“Cuando me concedió el encuentro, le dije que si quería le pasaría las preguntas, pero no quiso. Me dijo que prefería hablar con naturalidad porque se sentía más espontáneo”, apuntó.

Una vez escrito, le envió el resultado final y Francisco “solo hizo pequeñísimas puntualizaciones”, como nombres que quería que aparecieran en el libro.

Prado explica satisfecho el éxito y la relevancia del libro, que fue citado por el Papa hasta en dos ocasiones durante su reciente viaje a Panamá.