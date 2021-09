El Papa sugiere homilías breves y que se entiendan

BRATISLAVA.— En su segundo día de visita a Eslovaquia, el papa Francisco se reunió con los obispos, el clero y la vida consagrada, a quienes dio un discurso sobre la misión evangelizadora de la Iglesia y que arrancó aplausos, especialmente de las religiosas, cuando habló sobre las homilías.

El Santo Padre, saliendo por momentos del discurso oficial, profundizó con el clero y la vida religiosa sobre la importancia de “encontrar caminos, modos y lenguajes nuevos para anunciar el Evangelio”, a través de la creatividad, siguiendo el ejemplo de los santos Cirilo y Metodio, inventores del alfabeto cirílico que se usa en varios países de lengua eslava y de Asia.

“Nosotros podemos ayudar con la creatividad humana, que cada uno tiene esta posibilidad, pero el gran creativo es el Espíritu Santo, que nos empuja a ser creativos”, señaló Francisco.

Luego dijo que “si con nuestra predicación y con nuestra pastoral no logramos entrar más por la vía ordinaria, intentemos abrir espacios diferentes, experimentemos otros caminos”.

“Aquí hago un paréntesis. La predicación”, dijo el Papa. “Alguno me ha dicho que en la Evangelii gaudium me detuve demasiado en la homilía. Porque es uno de los problemas de este tiempo. La homilía no es un sacramento como pretendían algunos protestantes, pero es un sacramental, y no es una predicación de Cuaresma, es otra cosa, está en el corazón de la Eucaristía, y pensemos en los fieles que tienen que escuchar homilías de 40 minutos, de 50 minutos, sobre argumentos que no entienden, que no los tocan. Por favor, sacerdotes y obispos, piensen bien cómo hablar la homilía, cómo hacerla para que haya un contacto con la gente, y tome inspiración del texto bíblico”.

Francisco dijo que “una homilía, a menudo, no debe ser más allá de diez minutos, porque la gente después de ocho minutos pierde la atención, a menos que sea muy interesante ¿eh? El tiempo debería de ser de diez a quince, no más”.

“Un profesor que tuve de homilética decía que una homilía debería de tener coherencia interna: una idea, una imagen y un sentimiento. Que la gente se vaya con una idea, con una imagen y con algo que le movió el corazón. Así de simple es el anuncio del Evangelio y así predicaba Jesús”, que usaba “las cosas concretas que la gente entendía”.

“Discúlpenme que vuelva a esto, pero a mí me preocupa”, indicó.— Aciprensa

De un vistazo

Para predicadores

En su encuentro con el clero, religiosas y seminaristas, el papa Francisco criticó las homilías largas y sugirió que no duren más de 15 minutos.

“Me permito una maldad”

Sus palabras fueron interrumpidas por los aplausos, a los que respondió: “Me permito una maldad, los aplausos lo comenzaron las religiosas que son las víctimas de nuestras homilías ¿eh?”.