El papel de las criptomonedas en el escenario a corto plazo

Con una caída del PIB prevista este año para México de más del 9 por ciento -mayor incluso que otras economías del entorno- son muchas las incertidumbres que van a condicionar el futuro del país durante los próximos meses, y, aunque debemos tener cuidado de lo que hacemos con nuestro dinero, también podemos a su vez estar atentos a las oportunidades que surjan.

Aun con las malas previsiones -o precisamente por ellas- y a pesar de que nuestra industria petrolera ha recibido buenas noticias los últimos días tras un mes de abril terrible, el interés por las criptomonedas no deja de crecer entre los inversores, aunque tan solo sea por eso de diversificar activos, pero siempre teniendo presente que este nuevo mercado cuenta con acérrimos defensores y detractores a partes iguales, y conviene conocer ambas posturas -McAffe, el controvertido millonario y antiguo defensor de bitcoin, ahora opina que debería llamarse más bien “shitcoin”-.

En tiempos turbulentos ¿invertir en bitcoin o comprar bonos patrióticos?

Los estados tienden a apelar a nuestros corazones en casos de grave crisis, y cuando la naturaleza de dicha crisis es de índole económica la forma de demostrar nuestro fervor patriótico suele materializarse en la compra de deuda pública, es decir, el concienciado ciudadano se convertirá en acreedor de sus estados a cambio de un pequeño interés. Lo negativo del asunto es que cuando la emergencia ha pasado el discurso cambia radicalmente, y cuando toca devolver lo prestado los que financiaron al estado mediante la compra de bonos se convierten en buitres que ahogan a las naciones con su avaricia, y suele terminar en renegociaciones y quitas. En definitiva, comprar deuda de según qué países es cuanto menos arriesgado.

Entonces ¿son las criptomonedas la alternativa? Quizás no sean la alternativa con mayúsculas, pero sin duda son una opción a tener en cuenta.

Es discutible su valor como instrumento de ahorro, ya que experimenta subidas y bajadas muy abruptas, por lo tanto, ahora mismo no parecen una forma adecuada para mantener un dinero seguro, es decir, no parece que de momento las criptomonedas sean un valor refugio, a no ser que se utilicen las stablecoins -monedas vinculadas a la cotización de una o varias monedas fíat-.

Como sí funcionan es como instrumento para especular, ya sea comprándolas directamente en alguna Exchange de confianza, o utilizando sus cotizaciones para hacer trading de criptomonedas a través de CFDs en la plataforma de algún bróker online -del que antes hayamos recopilado información para ver si nos conviene-, abriendo operaciones en corto o en largo dependiendo de si el mercado baja o sube. Si realizamos trading de CFDs a su vez estaremos utilizando el apalancamiento, una herramienta que sirve para potenciar muchísimo las inversiones, es decir, con una inversión relativamente modesta podremos operar como si tuviéramos volúmenes de capital mucho mayores ¿la letra pequeña? Pues operar como si nuestro capital fuera mayor del real -o sea, operar apalancados- se come los depósitos rápidamente en caso de que nuestra lectura de la tendencia del mercado sea errónea y nuestras operaciones se cierren en nuestra contra. Las deudas también son una cuestión a tener en cuenta cuando se opera con CFDs y sin un bróker garante de herramientas que lo eviten, como el negative balance protection.

Por ello podemos considerar operar con brókeres que no permitan incurrir en deudas más allá del capital que queramos arriesgar al realizar nuestro depósito, que, aunque puede que tenga otras contrapartidas como unos spreads más altos, al menos nos asegura que no vamos a quedar endeudados, al criterio e investigación de cada trader quedará esta cuestión.

Invertir en lo que conocemos

Por último, queremos recomendar que antes de invertir un solo peso dediquemos tiempo a estudiar el activo con el que vamos a operar, las plataformas que vamos a utilizar y la forma de operar en el tipo de mercado en el cual nos queremos introducir. En el caso que nos ocupa brókeres como easyMarkets ponen a disposición pública una guía de trading con criptomonedas de la cual podemos hacer uso para maximizar nuestra comprensión del asunto de la operativa de criptomonedas a través de CFDs. Además de los muchos recursos de calidad que podemos encontrar -si buscamos- en distintas páginas de internet, canales de YouTube o comunidades de traders e inversores.

En paz con la Hacienda Pública

Y por supuesto elijamos la forma de invertir que elijamos si somos afortunados deberemos ponernos en paz con la hacienda que corresponda.

Aunque al principio la aparición de las criptomonedas pilló a las autoridades con el pie cambiado, desde la explosión en su cotización de finales de 2017 y comienzos de 2018 se han puesto las pilas y lo raro es ahora la hacienda estatal que no grave de alguna forma la compraventa de criptomonedas. Con lo que, por engorroso que resulte sumergirse en la densa literatura con la que nuestros burócratas gustan de obsequiarnos, debemos estar al día de nuestras obligaciones, so pena de meternos en un lío, por lo que como mínimo deberíamos consultar con algún asesor financiero cómo debemos proceder si en nuestra cartera de activos contamos con criptomonedas. (I.S.)