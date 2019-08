El peor día en Wall Street: Dow Jones se desploma ante posible recesión

Wall Street cerró este miércoles con fuertes pérdidas y el Dow Jones cayó un 3.05 % por el descenso en la rentabilidad de la deuda pública, que generó una breve inversión en la curva de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años, en la que algunos analistas ven una señal de recesión. La amenaza de una recesión ya no les parece tan remota a los inversionistas de los mercados financieros.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un nivel tan bajo el miércoles, por primera vez desde 2007. La inversión de la curva del rendimiento de los bonos públicos a corto y largo plazo genera inquietud en el mercado, ya que este fenómeno ha precedido a varias recesiones y muchos lo consideran una señal de que la economía va en picado . La débil información económica proveniente de Alemania y China se sumó a los indicios recientes de una desaceleración mundial.



Lo anterior atemorizó a los inversionistas, quienes respondieron sacando su dinero y hundiendo las acciones, lo que provocó un desplome de 800 unidades en el promedio industrial Dow Jones, su mayor caída en lo que va del año. El índice S&P 500 cedió casi 3% debido a que el mercado eliminó todas las ganancias que registró en la víspera.



Las acciones del sector tecnológico y los bancos encabezaron la venta masiva. Las cadenas minoristas sufrieron una fuerte presión de venta accionaria luego de que Macy’s emitió un informe de ganancias desalentador y recorto sus previsiones para el año.

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win!