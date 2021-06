El quinto océano de la Tierra, el Austral, ya fue reconocido: ¿Dónde está?

El 8 de junio pasado, Día Mundial de los Océanos, la National Geographic Society confirmó la existencia de un nuevo océano, el Austral.

La lista de océanos en el mundo será la siguiente: Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y el Austral.

Lo usaron los científicos durante el siglo pasado y se incluyó en la Organización Hidrográfica Internacional en 1937, pero lo removieron en 1953. En 1999, EE.UU. adoptó el nombre del océano Austral en los Nombres Geográficos de EE.UU., pero no fue reconocido.

Este nuevo océano se sumará a los que estudiarán los alumnos, para permitir su estado de conservación, compartió National Geographic.

Scientists have known for many years that the icy waters around Antarctica form a distinct ecological region defined by ocean currents and temperatures pic.twitter.com/AQJPKZwUNN