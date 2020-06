El racismo está arraigado

Las “realidades opresivas” aún están presentes

BOGOTÁ (EFE).— “Colombia es un país profundamente racista y fuera del hecho, lo oculta”. Así describió a Efe la defensora de derechos humanos y afrofeminista Fares Montaño las “realidades opresivas” que atraviesan a la población negra, afro, raizal y palenquera de su país.

Haber nacido en el Pacífico colombiano y en una familia en la que desde pequeña aprendió a ser parte de las luchas de esta población, le permitieron a Montaño crecer con una conciencia étnica y política sobre el racismo estructural.

“El racismo es un acto completamente consciente y en Colombia es estructural, por lo tanto se manifiesta a través de las instituciones y desde las relaciones interpersonales. No es una experiencia que ocurre de vez en cuando”, advirtió.

Aunque considera que el racismo no es una experiencia atípica u ocasional, el momento "más doloroso" que recuerda fue en el ámbito laboral cuando trabajaba en el segundo banco más grande de Colombia.

"Sufrí racismo de forma constante porque era la única mujer negra en el área de trabajo y viví sexualización y cosificación. Yo creo que ha sido uno de los periodos más violentos en mi vida", dijo.

A pesar de tener más experiencia que compañeros de su mismo rango, Montaño sintió el peso del estigma y los prejuicios en los actos racistas contra los que todavía sigue luchando.

"Alguna vez una jefa, una mujer blanca, de cabello rubio y ojos verdes me preguntó en una reunión de informe, delante de todas las personas que estaban en esa sala, cómo había comprado los zapatos que yo llevaba puestos", contó.

"Tú como mujer negra te das cuenta que no solo el racismo estructural te hace miserable la vida y más difícil, sino que te pone constantemente a elegir entre hacer una defensa de tu dignidad a través de las vías legales; pero si escoges ese camino te desprotegen porque las instituciones hacen parte de este entramado corrupto que tiene el país", advirtió.

Para Montaño, columnista de la revista Vive Afro, el racismo se ha convertido en una herramienta de opresión avalada y perpetuada por el resto de la población en Colombia que "se hace cómplice de este tipo de crimen".

“La gente espera que el racismo solo suceda en países como Estados Unidos porque todos los días asesinan a hombres, mujeres y niños afroamericanos, pero no. En Colombia el asesinato de personas negras es una realidad”, señaló al referirse a la muerte de Ánderson Arboleda, un joven afrocolombiano que falleció al parecer por golpes en la cabeza propinados por policías que lo acusaron de violar la cuarentena por el coronavirus en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Sistema de castas

Un caso similar sucede en Nepal, país que está viviendo una reacción sin precedentes contra los abusos que viven los dalits o intocables, situados en el eslabón más bajo del sistema de castas hindú, después de la muerte a golpes de un joven de esta comunidad y cinco de sus amigos por una historia de amor con una chica de casta superior.

El confinamiento por el coronavirus no ha impedido las protestas en Katmandú y otras localidades nepalíes contra la matanza, además del inicio de investigaciones independientes por parte del Gobierno y de autoridades regionales, o las condenas de Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"El incidente está claramente motivado por la discriminación basada en la casta", afirmó la diputada de la Asamblea Provincial Sita Nepali, que formó parte del equipo que redactó el informe tras investigar lo ocurrido en el remoto distrito de Rukum.

Todo comenzó hace un año, cuando el joven de 21 años Navaraj BK, del vecino distrito de Jajarkot, conoció a Sushma Malla, de 17, en un evento deportivo en el distrito de Rukum y se enamoraron. La relación continuó y en abril anunciaron que se casarían, pero los padres de la novia, de casta superior, rechazaron al joven por ser dalit.

Sin embargo, lejos de rendirse, el 23 de mayo el joven decidió ir a la casa de su novia acompañado de una veintena de familiares y amigos, pero la madre de la chica lo expulsó a gritos, llamándolo “dum”, en relación al grupo dentro de los dalits que se dedica sobre todo a la limpieza de letrinas o la recogida de basura.

"Cuando llegamos a la casa de la chica, la madre comenzó a insultar a Navaraj, a decirle '¡Dum, has vuelto. Te mataré!'", relató a Efe Sudip Khadka, uno de los amigos que lo acompañaba.

Después, y sin la chica, unos 200 vecinos de la familia de la joven emboscaron al novio y sus amigos cerca del río Bheri que separa los distritos Jajarkot y Rukum. "No había escapatoria".

“Todo el pueblo nos atacó lanzándonos piedras. Los que no pudieron correr fueron golpeados sin piedad”, relató Khadka, que se salvó del linchamiento tras saltar al río Bheri.

El joven enamorado y cinco de sus amigos no tuvieron tanta suerte: asesinados a golpes, sus cuerpos sin vida fueron arrojados luego a las aguas del Bheri. Otros resultaron gravemente heridos.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue una de las primeras en reaccionar. “Es angustioso que los prejuicios basados en castas continúen profundamente arraigados en nuestro mundo en el siglo XXI. Estoy muy triste por estos dos jóvenes que tenían grandes esperanzas de construir una vida juntos, a pesar de los obstáculos presentados por el azar del nacimiento”, sentenció Bachelet.

De un vistazo

Defiende a Leopoldo II

En el mundo ploriferan las campañas para retirar esculturas de imperialistas, conquistadores y traficante de esclavos; una de las figuras controversiales es la del rey Leopoldo II (1835-1909) de Bélgica. Ayer, el príncipe Laurent de Bélgica, hermano menor del actual rey Felipe, afirmó que no cree que el fallecido monarca considerado responsable de millones de muertes en el Congo, “hiciera sufrir” a la población de ese país. “Debe saber que había mucha gente que trabajaba para Leopoldo II y ellos realmente abusaron, pero no por eso Leopoldo II abusó. Él nunca fue al Congo personalmente, así que no veo cómo pudo hacer sufrir a la gente allí”, dijo Laurent a la prensa. El príncipe también aseguró que “siempre se disculpa” por las acciones de los europeos cuando tiene encuentros con jefes de Estado africanos.

Polémica por canción

La letra de la “Canción del Danubio”, tema popular en las celebraciones en ciudades alemanas, desató la polémica después de que la estudiante Corinna Schütz, de 22 años, lanzó una petición para que se dejase de entonar el tema el cual, afirma la joven, “normaliza y enaltece” fantasías de violencia sexual contra mujeres. La campaña “Acción contra el sexismo en las carpas de cerveza” ya reunió 31,000 firmas.