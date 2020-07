El ''regaño'' viral de la princesa Leonor a su padre el rey Felipe VI

España homenajeó el pasado jueves a las víctimas del coronavirus (Covid-19) en el país y a los trabajadores que arriesgaron sus vidas; durante el apogeo de la pandemia con una solemne ceremonia de Estado en Madrid.

No obstante, el momento que se robó la atención y ha dado la vuelta al mundo; es el que protagonizó la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y su padre Felipe VI, rey de España.

Y es que luego de que éste último emitió su discurso, regresó junto a su familia al centro del Patio de la Armería del Palacio Real, pero sin el cubrebocas; algo que la heredera al trono notó e inmediatamente le hizo saber su “falta” a su padre, quien en ese momento saca la mascarilla del bolsillo de su traje y se lo coloca nuevamente.

Spain's King Felipe was reminded to put his face mask back on by his daughter, 14-year-old Princess Leonor, after he delivered a speech at a ceremony to honor the memory of the over 28,000 COVID-19 victims in the country. https://t.co/HPh1oz3BYY pic.twitter.com/QbLDTvo2fK