El Talibán avanza en territorio afgano, tras retiro de tropas de EE.UU.

KABUL.— Los talibanes avanzaron por varios territorios de Afganistán y capturaron la provincia sur de su capital, Kabul. Desde ahí, lanzaron un asalto múltiple a primera hora del sábado sobre una importante ciudad en el norte defendida por poderosos antiguos señores de la guerra, según funcionarios afganos.

Los insurgentes se hicieron con el control de gran parte del norte, el oeste y el sur del país en una vertiginosa ofensiva a menos de tres semanas de la fecha fijada por Estados Unidos para retirar a sus últimos soldados, elevando el temor a una toma total o a otra guerra civil.

El Talibán conquistó todo Logar y detuvo a las autoridades provinciales. Además, han atacado la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif desde múltiples direcciones. Por el momento no se reportaron víctimas.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, viajó a Mazar-e-Sharif el miércoles para reunir defensas para la ciudad y se vio con varios comandantes milicianos, incluyendo Abdul Rashid Dostum y Ata Mohammad Noor, que cuentan con miles de combatientes.

Siguen siendo aliados de Kabul, pero en el pasado los señores de la guerra se han caracterizado por cambiar de bando para su propia supervivencia. Ismail Khan, un poderoso ex señor de la guerra que había tratado de defender Herat, fue capturado por los insurgentes cuando tomaron la ciudad occidental después de dos semanas de intensos combates.



El Talibán ha hecho grandes avances en los últimos días, incluyendo la captura de Herat y Kandahar, la segunda y tercera ciudad más grandes del país, y ahora controla 18 de las 34 provincias. El gobierno, que cuenta con el respaldo de Occidente, está al mando de unas pocas regiones en el centro y este, además de Kabul y Mazar-e-Sharif.

La marcha de las tropas extranjeras y la rápida retirada de las afganas — a pesar de los cientos de miles de millones de dólares en ayudas estadounidenses en los últimos años — suscitó el temor de que los insurgentes puedan represar al poder o que el país se suma en una nueva guerra civil; como ocurrió tras la retirada de la extinta Unión Soviética en 1989.

Los primeros marines de un contingente de 3,000 llegaron al país el viernes pasado para ayudar a evacuar parcialmente la embajada de Estados Unidos. El resto está previsto que llegue el domingo, y su despliegue planteó dudas sobre si la Casa Blanca cumplirá con el 31 de agosto como la fecha de su salida definitiva.

Por su parte, los talibanes publicaron un vídeo anunciando que asumieron el control de la principal estación de radio de la ciudad sureña de Kandahar, que ahora se llamará la Voz de la Sharia, o ley islámica.

En la grabación, un insurgente no identificado explicó que todos los empleados estaban presentes y que se emitirán noticias, análisis políticos y versos de Corán, el libro sagrado del islam. Al parecer, la emisora ya no tendrá música.

No estuvo claro si los talibanes habían purgado al personal anterior o si se les permitió regresar a sus puestos. La mayoría de los residentes de Kandahar utilizan la vestimenta tradicional que siguen los talibanes. El hombre del vídeo felicitó a la población de la cuidad por la victoria talibán.

Estados Unidos invadió Afganistán poco después de los ataques del 11-S (Septiembre 11), que fueron planeados y ejecutados por Al Qaeda mientras recibían protección de los talibanes. Tras derrocar rápidamente al grupo, Estados Unidos trató de reconstruir la nación con la esperanza de crear un Afganistán moderno luego de décadas de guerra e inestabilidad.

A principios de año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un calendario para la retirada de todos los soldados estadounidenses para finales de agosto, comprometiéndose a poner fin a la guerra más larga librada nunca por su país. Su predecesor, Donald Trump, había alcanzado un acuerdo con los talibanes para allanar el camino a la salida de Washington.

Decenas de miles de afganos han huido de sus casas y muchos temen e regreso del opresivo mandato de los talibanes. El grupo gobernó el país con base a una estricta versión del islam por la que las mujeres estaban prácticamente confinadas en sus casas.

