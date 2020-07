El vídeo de una nueva 'karen' evidencia la tensión racial en EE.UU.

Una mujer blanca se convirtió en la nueva “Karen” señalada por las redes sociales en Estados Unidos, luego de que apuntara con un arma a una mujer y a su hija adolescente, tras un intercambio de palabras que se salió de control frente a un restaurante en el condado Oakland en Michigan.

En el vídeo grabado por la víctima, Takelia Hill, aparece la mujer apuntando con un arma directamente hacia ella, mientras le grita que se aparte de su camino, entre gritos de la hija de Takelia, quien le pide llamar a la policía.

This "Karen" is in a vehicle that strikes a woman, the she pulls out a gun and threatens to kill the woman & screams as if she is being attacked.

This happened today in Auburn Hills, MI



Twitter, Do your thang. She needs to be famous. pic.twitter.com/rvuzLJWwrU