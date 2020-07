"El virus todavía existe", advierte un enfermero

Luca Alini, un enfermero italiano de Cremona, lanzó una advertencia en Facebook sobre el Covid-19 que se volvió viral en cuestión de horas.

"Aquí vamos de nuevo. No es costumbre mía tomar selfies ni publicarlas en Facebook. Esta la hice esta noche sobre las 22 horas de la noche, en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid con insuficiencia respiratoria grave", manifestó el auxiliar médico en una publicación que ya no está disponible, pero que recogieron medios italianos como Corriere della Sera.

En un extenso mensaje, Alini explica que "el virus todavía existe".

"La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, que intente preguntar qué piensa de todo esto, el hecho de que hay personas que insisten en no usar la mascarilla. Que intente preguntar y escuchar lo que piensan. Mientras tanto, continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico", destacó el enfermero.

Víctima del contagio

Luca Alini no sólo trabaja en la primera línea contra la pandemia, sino que también se contagió de coronavirus.

"Si estoy aquí para escribir, significa que logré sobrevivir para contarlo, y para nosotros, en marzo, todo esto no fue del todo obvio", agregó.

Aunque aseguró que por ahora los casos son limitados, "no como en febrero o marzo o principios de abril", el coronavirus "no se ha olvidado de hacer su trabajo, y como buen virus, hace lo que tiene que hacer: infecta a nuevos huéspedes para sobrevivir".

En el lado opuesto se encuentran, sostiene este enfermero, aquellas personas que aseguran que el virus "no existe, algunos piensan que nunca existió, otros que es una invención de las compañías farmacéuticas o algún otro lobby secreto fantasma. Nada de esto. El virus existe, no ha desaparecido mágicamente y todavía está cosechando víctimas en otras partes del mundo", subrayó.

Un rebrote

Por su parte, Rosario Canino, directora de salud del hospital ASST de Cremona, señaló que actualmente hay "diez hospitalizaciones, dos en neumología, una en ventilación no invasiva y ocho en enfermedades infecciosas.

En los últimos días hay una pequeña ola de nuevas entradas". No obstante, Canino ve esencial "mantener la guardia alta, demasiadas personas ya se han quitado la mascarilla o la llevan en el cuello".

El último paciente de la primera ola de coronavirus de Cremona fue dado de alta el pasado 30 de junio.

"Han pasado 8 días. No estamos libres de la Covid, pero parece que no importa. Espero que todo lo que sucedió no se repita, por supuesto, pero nadie puede estar seguro de ello", continuó Alini en su post en Facebook.

"Se sabe muy poco sobre este virus, lo que sabemos que aprendimos en el camino y pagamos 35,000 muertes, más o menos. En retrospectiva, es fácil hablar, especialmente por aquellos que no estuvieron en las salas en febrero, marzo y abril. Lo que vimos y experimentamos en ese periodo no puede explicarse con palabras. Solo aquellos que estuvieron allí pueden entender: en primer lugar, los pacientes (aquellos que lograron sobrevivir), luego los trabajadores de la salud y los familiares de los pacientes por lo que pasaron, los largos períodos sin ver a sus seres queridos", expresó.

Por último, Alini apuntó que "la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de que el mundo está experimentando un evento que permanecerá en los libros de historia, para bien o para mal".

Y concluyó con una advertencia: "Tuve Covid (como muchos otros colegas), tengo anticuerpos pero nunca tuve síntomas. Pero siendo honesto, no me siento en absoluto tranquilo a pesar de que las pruebas dicen que, en teoría, sería inmune".