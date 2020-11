Elecciones en Estados Unidos: ¿Cómo influye la pandemia de Covid-19?

El coronavirus, "invitado incómodo" para Donald Trump

Las ''elecciones de la pandemia'', así podría llamársele al proceso que vive Estados Unidos, cuya población tiene una cita en las urnas el próximo martes 3 para elegir a su nuevo líder entre Donald Trump y Joe Biden.

Sin embargo, el coronavirus Covid-19 ha marcado la pauta en el proceso, pues está en entredicho el manejo de la enfermedad a cargo de gobierno de Trump.

Uno de los principales efectos es la baja en las encuestas para el presidente republicano, muchas de las cuales le dan el triunfo al demócrata.

Apenas el fin de semana pasado Estados Unidos superó los 9 millones de casos positivos y alcanzó casi 230,000 muertes, manteniéndolo en el primer lugar en ambos casos en el mundo.

Carteles relacionados con las medidas a tomar por el Covid-19 se ven en un sitio de votación mientras ciudadanos hacen fila para emitir sus votos durante el período de votación anticipada en Ohio (Foto de EFE)

De acuerdo con Infobae, en reciente conferencia Marcelo Leiras, profesor tiempo completo y Director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración y Políticas Públicas en UdeSA, consideró que el impacto económico del coronavirus tendrá un efecto significativo en los votantes de Trump.

“La recesión atribuible a las restricciones a la circulación afecta muy seriamente las chances del presidente, le quita la principal carta que tenía para exhibir en su desempeño como presidente”, agregó.

Récord de votos anticipados

El periódico español "El País" señala que otro efecto de la pandemia es la cantidad récord de voto anticipado que se registra.

Afirma que más de 80 millones de ciudadanos ya depositaron sus papeletas, una cifra que supone más de la mitad de todo el voto emitido hace cuatro años.

Personas hacen fila ante un lugar de votación anticipada en Nueva York (EFE)

Más de 48 millones de personas votaron por correo y casi 25 millones lo hicieron en persona, según la base de datos de US Elections Project, de un total de 240 millones de estadounidenses que pueden participar en los comicios.

Temor a contagiarse de Covid

Para algunos, hacerlo de forma anticipada es una forma de evitar aglomeraciones el "día D" y, por tanto, reducir los riesgos de contagio de coronavirus.

Para otros es una solución de agenda, ya que en Estados Unidos se celebran las elecciones en día laborable —primer martes de noviembre— y las empresas no tienen obligación de dar permiso a los trabajadores para acudir a elegir a su presidente.

El fenómeno anticipa una alta participación y un posible retraso del recuento alimenta la posibilidad de que los estadounidenses se vayan a dormir el 3 de noviembre sin saber quién ganó, subrayó.

Aparente ventaja del demócrata

De momento, los demócratas parecen imponerse por mayoría. US Elections Project identifica en 19 de los 50 Estados 47.7% de votantes demócratas frente a un 29% de republicanos.

Otro efecto de la pandemia en las elecciones es el aparente desencanto por la forma en que Trump maneja la enfermedad.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se quita el cubrebocas tras regresar a la Casa Blanca, en Washington, luego de estar internado por haber contraído el Covid 19. La foto es del 05 de octubre (EFE)

Una reciente encuesta de CNN, realizada a principios de octubre, arrojó que solo el 40% aprobó la manera en que el gobierno afronta el virus, mientras el 55% la desaprueba.

Cuando se preguntó qué candidato lidiaría mejor con la pandemia en curso, el 53% eligió a Biden mientras que solo 41% optó por Trump.

Críticas por el manejo de la pandemia

Estos números son consistentes con prácticamente todos los demás datos de encuestas en la contienda.

Y a medida que la aprobación del manejo de Trump ante el coronavirus disminuye también lo hace su posición en los sondeos de las elecciones generales contra Biden.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien estaría capitalizando el desencanto de los votantes contra Donald Trump por el manejo de la pandemia (AP)

Otra encuesta, realizada a mediados de octubre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, también arrojó que la mayoría de los estadounidenses critica enérgicamente el manejo de la pandemia e incluso el que se hizo cuando Trump enfermó.

"Efecto Covid" en la popularidad de Trump

La agencia France Presse publicó el resultado de un análisis que hicieron investigadores para medir el "efecto Covid" en las tasas de popularidad de Trump:

Con ayuda de un panel de 300,000 personas en 2019 y 2020, así como datos locales sobre la mortalidad del virus, lograron vincular la caída de la popularidad de Trump al número de muertos por Covid-19 por condado.

Se concluye que una duplicación del número de fallecidos en los 30 días anteriores en un determinado condado está relacionada con una caída de 0.14 puntos porcentuales de las intenciones de voto para el presidente, y de 0.28 puntos para los candidatos republicanos al Senado.

"Muchas elecciones se deciden por unos márgenes muy finos", dice el autor principal del estudio, Christopher Warshaw, de la universidad George Washington.



"Es muy posible, según nuestros resultados, que el Covid haga perder al presidente y a su partido entre medio punto y un punto en algunos estados o condados".

Esa pérdida podría bastarle a Biden. En 2000, las presidenciales se decidieron por unos centenares de votos en Florida.

A pesar del intenso frío numerosas personas acuden a votar de manera anticipada en Boston (EFE)

Y hace cuatro años, un escaso margen de 77,000 votos en tres estados (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) le dio la victoria a Trump ante Hillary Clinton.

Temen aumento de contagios

Además, el coronavirus también está causando preocupación en la logística para el "Día D", es decir mañana martes, en estados considerados clave.

Por ejemplo, en Iowa, donde ambas campañas presidenciales compiten duro, funcionarios del condado dijeron que se preparan para que decenas de personas confirmadas o potencialmente infectadas voten en la acera.

Es una opción que suelen utilizar las personas discapacitadas y que debe estar disponible fuera de todos los lugares de votación, señala la agencia AP.

Stacey Walker, supervisora del condado Linn, en Cedar Rapids, alentó a las personas a emitir su voto, pero aconsejó tomar precauciones en los lugares de votación para protegerse a sí mismos y a sus vecinos.

“No podemos permitirnos que el día de las elecciones sea un evento de enorme contagio en todo el estado y el país”, advirtió.