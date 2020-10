Eli Lilly frena ensayos de terapia para Covid que elogió Trump

NUEVA YORK.- La farmacéutica Eli Lilly suspendió los ensayos con su terapia experimental de anticuerpos contra el Covid-19 por temores sobre su seguridad, días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió el tratamiento y la empresa solicitó aprobación de emergencia para su uso.

Según el diario The New York Times, funcionarios estadounidenses indicaron en un intercambio de correos electrónicos este martes que la empresa con sede en Indianápolis (Indiana) había suspendido los ensayos clínicos con anticuerpos por "potenciales preocupaciones de seguridad".

Breaking News: A U.S. government-sponsored clinical trial for a Covid-19 antibody treatment was paused because of a “potential safety concern,” a day after a vaccine trial was paused after a volunteer fell ill. https://t.co/GTSBATP8R0