Elizabeth Esteban, hija de migrantes mexicanos de origen purépecha, logró un sueño que desafió las probabilidades: ser admitida en la Universidad de Harvard con una beca completa. Su historia ya está dando la vuelta en el internet.

"Nadie en esta comunidad ha podido lograr esto y me siento muy orgullosa. Muy agradecida y muy feliz porque nadie piensa que alguien de aquípueda lograr algo como esto", dijo la joven.

Ella vive con su familia en una casa móvil en el este del Valle de Coachella, California. Sus padres son indígenas de Michoacán y trabajan en el campo, según ABC7, cadena que dio a conocer la historia.

"Sí, valió la pena porque mi hija ahora ha logrado lo que siempre quiso, su sueño de una educación y ahora con más razón, estoy muy orgullosa de que esté cumpliendo sus metas", dijo su madre.

Elizabeth Esteban dijo que el miedo de ser una latina de bajos recursos casi logra que no se postule. "Al principio no iba a postularme a Harvard. Sentía que mis logros no me valían el derecho de asistir a una universidad tan prestigiosa", dijo.

Te puede interesar: Joven yucateco estudiará una maestría en Harvard

Además, el acceso a internet en la zona rural donde fue un obstáculo que tuvo que vencer la joven. "Soy una de los estudiantes que también tiene problemas con internet porque uso el internet que nos dio el distrito", dijo. La escuela a la que asistía fue cerrada por la pandemia.

"Pero después, pensé en mí mismo y en cómo tenía que seguir luchando y la pandemia era otro obstáculo que tenía que superar", dijo Elizabeth Esteban, cuyo logro emociona a más de uno.