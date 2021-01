NUEVA YORK.- El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, superó este jueves al jefe de Amazon, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo, según la lista en tiempo real que mantiene Bloomberg.

La fuerte subida de las acciones de Tesla, que se dispararon este año y hoy ganaban más de un 5 % en Wall Street, eleva la fortuna de Musk a unos 188,500 millones de dólares, según los cálculos de Bloomberg, con lo que superaría a Bezos en unos 1.500 millones.

La revista Forbes, que también tiene un listado de fortunas en tiempo real, por ahora sigue situando a Musk por detrás del fundador de Amazon, que también ha visto su patrimonio crecer con fuerza desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Bezos ha sido la persona más rica del mundo durante los tres últimos años, según el ránking de Forbes, que antes había encabezado en 18 de los últimos 24 años el cofundador de Microsoft Bill Gates.

Según Bloomberg, Bezos seguiría teniendo con diferencia la mayor fortuna de no haber sido por su divorcio, en el que cedió alrededor de un cuarto de su participación en Amazon a su exmujer.

Musk reaccionó a la noticia con dos breves mensajes a través de Twitter, en los que apuntó “qué extraño” y “vaya, de vuelta al trabajo”.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE