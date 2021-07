"Elsa" es tormenta tropical, pero sigue su avance: ¿afectará la Península?

"Elsa" cayó este sábado 3 de julio de categoría, de huracán a tormenta tropical.

Sin embargo, el sistema avanza hacia Haití y República Dominicana, donde todavía amenaza con provocar inundaciones y deslaves, antes de dirigirse a Cuba y Florida.

El vórtice del meteoro de categoría 1 estaba a unos 70 kilómetros (40 millas) al sur de Isla Beata, en República Dominicana, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 46 km/h (29 mph) con vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

El pronóstico a largo plazo muestra que se dirigirá a Florida como tormenta tropical el martes en la mañana, pero algunos modelos contemplan que avance hacia Golfo de México o enfile la costa atlántica estadounidense.

En Haití, las autoridades recurrieron a las redes sociales para avisar a la población del huracán y pidieron desalojar zonas próximas al agua y laderas de montañas.

El ingeniero Juan Vázquez Montalvo informó este sábado 3 de julio que el sistema "Elsa" "se degradó a tormenta tropical y está muy desorganizada".

"La tormenta tropical 'Elsa' se encontraba esta mañana en el centro de las aguas del Mar Caribe y al sur de la isla Española, aproximadamente 560 kilómetros al este de Kingston, Jamaica".

De acuerdo con el meteorólogo, integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady, "Elsa" tiene vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora con rachas mayores y se mueve muy rápido hacia el oeste y noroeste a 46 kilómetros por hora".

Se espera que mantenga su movimiento muy rápido hacia el oeste y noroeste este sábado y tenga pocos cambios en su intensidad.

En la trayectoria que se pronostica por los modelos matemáticos se prevé recorra el centro del Mar Caribe y pase al sur de la isla Española esta tarde y noche y tome rumbo al este de Cuba pasando muy cerca al norte de Jamaica.

"La alta presión de Azores ocasiona que se desplace a una muy rápida velocidad, más del doble de la que usualmente tienen los ciclones tropicales y por ahora está muy desorganizada".

La ruta del sistema sería antes que comience un proceso de debilitación más adelante, explicó el ingeniero Vázquez.

Un punto importante para saber si la península de Yucatán sería afectada por "Elsa" es Jamaica y todo parece indicar, hasta el momento, que pasará al norte de esa isla, con lo que no habría posibilidad de incidir a la región peninsular, apuntó el reconocido especialista.

⚠️ ¡ACTUALIZACIÓN 11 AM ET!#Elsa no deja de sorprendernos.



Vuelve a ser tormenta tropical con vientos en las 70 mph mientras se acerca a la República Dominicana y Haití.



Viento, lluvia, algunos tornados y oleaje son los mayores riesgos para la Española.@uninoticias pic.twitter.com/ckfijjZFME