Emiratos Árabes Unidos nombra a la primera mujer árabe astronauta

Dubái (EFE).- Emiratos Árabes Unidos anunció este sábado que Noura al Matrooshi es la primera mujer árabe astronauta, que formará parte del equipo de cuatro elegidos para recibir formación con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidense con vistas a integrar futuras misiones al espacio.

“Anunciamos a la primera mujer árabe astronauta, entre los dos nuevos astronautas seleccionados entre 4.000 candidatos para entrenar con la NASA para futuras misiones de exploración“, afirmó el vicepresidente y primer ministro del país árabe, Mohamed bin Rashid al Maktum, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ