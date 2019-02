Emma Coronel expresa su amor a “El Chapo” al finalizar el juicio

NUEVA YORK (EFE).- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, publicó una emotiva carta en sus redes sociales pocas horas después de haber concluido el juicio por narcotráfico contra su marido, en la que reitera su amor por el alegado capo del cártel de Sinaloa: “siempre contará conmigo”.

Coronel denuncia que la imagen que presentaron del Chapo no tiene nada que ver con el hombre que ha conocido durante años.

“Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo”, indicó en su cuenta de Instagram.

Asistió al juicio

Coronel Aispuro, que tiene unas gemelas de siete años con el Chapo, asistió al juicio en Nueva York contra su marido, en el que fueron mencionadas otras mujeres con las que estuvo vinculado y escuchó durante el proceso los mensajes de amor que le enviaba a sus amantes.

“Por encima de nuestra relación y amor, siempre estuvo nuestra gran amistad, la cual siempre fortalece nuestro amor porque sé que es mutuo”, dijo la mujer.

“Todo lo que se habló de Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo, de compartir, y esos años me dejan más que claro la persona que es, y eso nadie lo cambia”, aseguró en la carta publicada en su recién inaugurada cuenta de Instagram.

Agradece el apoyo

Coronel también agradece a los abogados, su familia y amigos por el apoyo que recibió durante los tres meses del juicio en una corte federal en Nueva York, y a sus niñas “por su comprensión para con mamá por estar ausente estos meses”.

El juicio contra Guzmán Loera por diez cargos relacionados con el narcotráfico concluyó este jueves con la presentación de los argumentos de la defensa, luego de que lo hiciera la Fiscalía, y el próximo lunes pasará a manos del jurado, que deberá decir si es culpable o no de los delitos que se le imputan, por los cuales se enfrenta a cadena perpetua.

Igualmente indicó en su carta pública que con la conclusión del juicio terminan sus jornadas largas en la corte, “donde hubo de todo: días buenos y días malos”, donde también su “nombre fue varias veces mencionando y puesto en duda”.

“De eso sólo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca he lastimado a nadie intencionalmente. Gracias por el respeto mostrado”, añade.

La incriminan en el juicio

El nombre de Coronel Aispuro, de nacionalidad estadounidense, salió a relucir varias veces, entre ellas cuando Dámaso López Núñez, uno de los principales lugartenientes de Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, le incriminó en la fuga del Chapo de la prisión del Altiplano en 2015, actuando como mensajera con los hijos de su marido.

El próximo lunes y tras escuchar las instrucciones del juez Brian Cogan, el jurado de siete mujeres y cinco hombres comenzará a deliberar con base en la evidencia presentada a lo largo del mediático juicio, en que se escucharon a 56 testigos, entre ellos 14 que fueron socios o empleados de Guzmán Loera.