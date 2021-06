La conductora aseguró que golpeó a la adulta mayor en la cabeza en defensa propia.

CALIFORNIA.— Una empleada de Amazon agredió física y verbalmente a una mujer de 67 años, la perturbadora escena quedo registrada en un vídeo captado por las cámaras de seguridad de Vista Creek Apartments. Tras la denuncia de la adulta mayor, la joven de 21 años fue arrestada en Castro Valley (California, EE.UU.).

De acuerdo con algunos medios internacionales la trabajadora de Amazon habría golpeado repetidamente a la anciana después de que un altercado verbal.

A través de varios medios y redes sociales se mostró cuando Itzel Ramirez, la conductora golpeó a la adulta mayor en medio de un acalorado intercambio verbal en la puerta de la casa de la víctima. En la grabación también se muestra cómo la joven golpeó a la mujer varias veces en la cabeza antes de detenerse.

Posteriormente, la empujó contra la entrada principal de la casa, por su parte, la anciana en su intento de defenderse solo se cubrió la cabeza.

Los elementos policíacos señalaron que Itzel Ramirez admitió haber agredido a la mujer en defensa propia. La anciana supuestamente dijo que la conductora estaba actuando como "una 'perra'" después de que esta criticara "su privilegio blanco" cuando se quejó porque un paquete había llegado con retraso.

Según los oficiales, la atacante golpeó a la mujer al menos 10 veces en la cara y la cabeza causándole lesiones visibles.

Amazon señaló que el comportamiento de su empleada "no refleja los altos estándares" que tiene la empresa, por lo que agregaron que Itzel ha sido suspendida de ese puesto.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi