Empleado desconecta refri y se pierden más de mil vacunas contra Covid

FLORIDA.- Aproximadamente mil 160 dosis de la vacuna contra el coronavirus se echaron a perder en Florida, luego de que un empleado desconectó por error el refrigerador que las mantenía conservadas.

Fue Ari Hait, un reportero local, quien informó de este accidente que habría ocurrido el pasado 22 de enero en Pal Beach, donde el personal de control se dio cuenta que las dosis no estaban en la temperatura óptima.

More than 1100 doses of the Pfizer vaccine had to be destroyed in Palm Beach County because they got too warm.



The Health Care District says it was all human error. Someone accidentally turned off the power to the refrigerator.



Here’s their full statement. @WPBF25News pic.twitter.com/197IXdUCbI