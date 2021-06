Empleado de supermercado noquea a cliente que lo agredió (vídeo)

Muchos otros boxeadores "envidiarían" al empleado del Walmart que se hizo viral por golpear a un cliente.

El trabajador de una tienda en Englewood, Colorado, EE.UU. noqueó de un solo golpe a un hombre que lo agredió y escupió.

Todo sucedió en el interior de este supermercado, cerca de la zona de las cajas el pasado 2 de junio cuando un cliente le aventó el carrito al empleado para lastimarlo y le escupió.

Esa acción hizo que el trabajador se molestara tanto que fue a seguirlo para propinarle un golpe con el puño en la cara.

El agresor cayó de forma instantánea al piso, ahí quedó tirado junto con las cosas que compró en la tienda; mientras que todos se quedaron observando, replicó mediotiempo.com.

I keep seeing people harassing employees who are just doing their jobs. Mask enforcement, etc. Welp. pic.twitter.com/sNu0nbVRaf