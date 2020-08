Miles de personas exigen el fin de las restricciones por Covid-19

BERLÍN.— Manifestantes contrarios a las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus se congregaron en una marcha llamada “El fin de la pandemía: El día de la libertad”. El acto coincide con una creciente preocupación por el aumento de los contagios en Alemania.

Los asistentes silbaron y aplaudieron, con pocas mascarillas a la vista, durante la marcha que partió de la Puerta de Brandenburgo por un amplio bulevar que atraviesa el parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108



A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq