En bici y con pizarra, maestra llega a alumnos sin internet en Ecuador

GUAYAQUIL/QUITO.- Carolina Espinoza es una maestra que con pizarra en mano, y en bicicleta, pedalea a diario varios kilómetros para llegar a casa de cada uno de los alumnos que, por falta de internet, no han asistido a sus clases virtuales.

Carolina se traslada diariamente a un cantón de la provincia del Guayas, donde el coronavirus (Covid-19) hace aún más visible la pobreza.

Docente desde hace nueve años en el cantón Playas de Villamil, Carolina tiene 42 alumnos a su cargo, pero ahora también enseña temporalmente a otros 41 que se ha quedado sin profesora.

Una profesora va en bici a casa de estudiantes sin acceso a internet. Carolina Espinoza recorre Playas con una pizarra en hombros para que sus alumnos no se queden sin aprender.

Y si alguno de los 83 no aparece en la pantalla durante las clases virtuales que imparte a diario por el aislamiento obligatorio a causa del coronavirus, esta imparable mujer de 40 años toma su bicicleta y busca a los menores, uno por uno, para darles clases particulares y evitar así que se retrasen en sus estudios.

Con mascarilla y gafas de protección, Carolina recorre las calles bajo el sofocante calor húmedo de la zona

"Me ahogo, pero tengo que llegar. A veces me quiero sacar la mascarilla, pero no puedo".