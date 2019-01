En el limbo solución al cierre de gobierno de EE.UU.

WASHINGTON. — La propuesta del presidente Donald Trump para dejar atrás el estancamiento presupuestario no generó mucho ímpetu el lunes, mientras cientos de miles de trabajadores se enfrentan a la posibilidad de no recibir nuevamente su salario a causa del cierre parcial del gobierno federal, que llegó a su quinta semana.

A pesar de la fanfarria que rodeó al anuncio del mandatario, no se prevé que se realice una votación en el Congreso sino hasta finales de la semana. Incluso así, existe la duda de que la iniciativa de ley presentada por los senadores republicanos tenga alguna posibilidad de ser aprobada.

Los republicanos cuentan con una mayoría de 53-47, pero requerirían del respaldo de algunos demócratas para alcanzar el umbral de los 60 votos necesarios para hacer avanzar un proyecto.

Ni un solo demócrata ha expresado públicamente su apoyo a la medida en las 48 horas posteriores al anuncio de Trump.

La noche del lunes se difundieron detalles de la iniciativa denominada “Ley para Terminar el Cierre y Proteger la Frontera”: 5.700 millones de dólares para construir un muro entre México y Estados Unidos y protección temporal contra la deportación para algunos inmigrantes.

El paquete reabriría las partes del gobierno que han cerrado y elevaría algunos egresos. Para tratar de conseguir apoyo de ambos partidos, la iniciativa agrega 12.700 millones de dólares para las regiones azotadas por huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales.

La oficina del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reiteró el lunes que no están dispuestos a negociar ningún presupuesto de seguridad fronteriza hasta que Trump reactive al gobierno.

Aunque la Cámara de Representantes y el Senado tienen programado regresar a sesionar el martes, hasta el momento no se han agendado votaciones al plan de Trump. Y los senadores, que recibirán un aviso 24 horas antes de la votación, aún no han sido convocados de regreso a Washington.

El portavoz del senador Mitch McConnell, David Popp, dijo que el líder republicano “actuará” para votar a consideración la propuesta del presidente “esta semana”.

Trump, quien arremetió el domingo en contra de la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi, a la que acusó de actuar “irracionalmente”, siguió señalándola en Twitter.

If Nancy Pelosi thinks that Walls are “immoral,” why isn’t she requesting that we take down all of the existing Walls between the U.S. and Mexico, even the new ones just built in San Diego at their very strong urging. Let millions of unchecked “strangers” just flow into the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2019