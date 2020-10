¿En qué consiste el cóctel "Regeneron" que tomó Trump para el Covid?

WASHINGTON.- Casi tan rápido como se extendió la noticia de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había contraído Covid-19 se propagó la fama del cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le administraron y que ahora él ha prometido aprobar de emergencia y suministrar gratis a los estadounidenses.

El cóctel en investigación REGN-COV2, desarrollado por la farmacéutica Regeneron pasó ya por las fases 1, 2 y 3 de ensayo y solo lo probaron en 275 pacientes, todos con COVID-19 confirmada por una prueba de laboratorio, según los datos preliminares difundidos por la compañía en un comunicado el pasado 29 de septiembre.

I feel like the free paper masks in March would have been a little cheaper than all the free Regeneron now but what do I know I'm not throwing literally everything against the wall in a flailing attempt to avoid experiencing my very first negative consequence.