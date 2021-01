En tres horas, hombre pierde a su esposa e hija de 19 años por Covid

ESPAÑA.- Julio Armas Castro, un médico de urgencias del Hospital de Vinalopó, Alicante, usó su cuenta de Twitter para narrar una de las historias de las que ha sido testigo en esta pandemia. El médico expuso el caso de un hombre de 55 años, que perdió a su esposa e hija, de 19 años, en menos de 3 horas.

De acuerdo con el médico, ambas mujeres fallecieron por coronavirus.

Hombre de 55 años, acaba de fallecer su mujer y su hija de 19 años por COVID.

Viene porque el seguro le pide no sé qué papel y el no entiende.

Y nosotros tampoco entendemos como consolarle.

Se nos ha caído el alma a todos.

Y así pasan estos días de mierda que nos ha tocado vivir. — Julio Armas Castro (@julymed08) January 17, 2021

"Para un hombre, que su esposa y su hija mueran el mismo día, con tan solo tres horas de diferencia y ambas por covid, no hay palabras de consuelo. Cuando me llamaron porque el hombre necesitaba un informe y nos contó lo que había pasado, a todos se nos cayó el alma al suelo. Sus lágrimas cayeron de inmediato", tuiteó.

El médico también advirtió que las cifras en el hospital en el que labora son mayores a las registradas en marzo.

"La velocidad de contagio es mayor, hay más familias enteras contagiadas y más gente joven que ingresa con neumonías bilaterales".

El personal médico es irremplazable

Armas Castro, quien tiene más de 30 mil seguidores en Twitter, reflexionó sobre cómo el equipo técnico es insuficiente si no hay personal humano: “Se pueden duplicar camas, respiradores, pero los médicos no. Son años de maltrato institucional los que se ven reflejados en todos los han fallecido”, añadió.

Sus publicaciones se volvieron virales y fueron retomadas por medios de comunicación de todo el mundo.

Los casos de Covid-19 en España

España notificó este martes 34,291 nuevos positivos por coronavirus desde el lunes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2,370,742 y supone un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100,000 habitantes, 25 más que ayer.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se contabilizaron 404 fallecidos desde el lunes, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a 54.173.

Respecto a la incidencia acumulada, al alza en todo el país, hay tres regiones en las que se supera los 1,000 casos por cada 100,000 habitantes muy por encima de los 250 casos que se consideran de alto riesgo. Son Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura.

Mayores ingresos hospitalarios en España

También continúa al alza la presión hospitalaria, con 24,185 pacientes ingresados, con un 17.57 % ciento de las camas ocupadas por enfermos de covid. De ellos, 3,416 están en cuidados intensivos, con una ocupación del 33.6 % del total de estas unidades como media en toda España, pero hay regiones muy por encima como el caso de Valencia (53.8 %), Cataluña (46.76) o Madrid (42.13 %).

En la región de Valencia, que presenta los peores datos de la pandemia, se tuvo que recurrir hoy a un hospital de campaña para poder atender a los pacientes.

Por otra parte, el número de vacunas contra el COVID-19 administradas se acerca ya este martes al millón, con 966,097 unidades, de las cuales 957,314 son del laboratorio Pfizer-BioNtech y 8,783 de la farmacéutica Moderna, con un porcentaje del 84.5 % de inyecciones aplicadas sobre las recibidas, que son 1,143,300, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.