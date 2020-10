En un enfrentamiento, cachorro sufre tras ser aventado al pavimento

El perrito cayó al piso luego de que la mujer lo aventará para tratar de agredir al hombre con el que discutía.

EE.UU.— A través de redes sociales se viralizó el vídeo de un hombre y una mujer discutiendo, sin embargo, pese a que ambos se ofenden, quien resultó más afectado en este enfrentamiento es un perrito que la mujer avienta sobre el hombre para atacarlo.

Glo Mula, músico en Los Ángeles, captó en vídeo a una mujer con la que discutió acaloradamente. El rapero cuestionó a la joven sobre si está drogada, situación que genera su molestia.

Por su parte, la mujer que en varias ocasiones menciona diversas incoherencias, le reclama al músico que sea negro.

El hombre le asegura que no hablaba sobre su color de piel, pero la mujer continúa confrontándolo y tratando de intimidarlo. La discusión va aumentando el enojo de la joven rubia, quien carga en sus brazos a un cachorro.

De pronto, la mujer furiosa por las palabras del rapero lanza el perrito al hombre, sin embargo, la mascota cae al piso y comienza a llorar y gemir.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d