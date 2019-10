“¡Enciérrenlo!”, gritan y abuchean a Trump en el estadio de los Nacionales

En un raro momento en que por un lado es objeto de una investigación que podría finalizar con un juicio político y por otro puede exhibir como un trofeo la cabeza del líder del grupo Estado Islámico, el presidente Donal Trump asistió ayer domingo al National Parks para ver el quinto juego de la Serie Mundial de béisbol entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.

Pero su presencia no trajo suerte a los locales, que perdieron por tercera vez consecutiva, ni fue bienvenida en las gradas, donde se oyeron fuertes abucheos en su contra.

Con traje oscuro y corbata roja, acompañado de su esposa, Melania Trump, el mandatario llegó al Nationals Park justo antes del primer lanzamiento del juego.

Previamente Trump había generado polémica al criticar que el primer lanzamiento del partido lo lanzaría el chef estadounidense-español José Andrés, uno de sus mayores críticos.

Thank you @Nationals @MLB @astros For inviting an immigrant! To throw first pitch! In a game full of immigrants! Inviting me representing millions of first responders doing amazing work helping everyone! Specially @WCKitchen today we pass 1.5 million meals in Bahamas alone… pic.twitter.com/f3vzj71YNU