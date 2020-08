Encuentran muertos a once elefantes en Zimbadwe; sospechan ántrax

HARARE.- Autoridades de Zimbabwe encontraron a once elefantes muertos en el bosque Pandamasue.

Así lo informó la Autoridad de Gestión de Parques Nacionales y Vida Salvaje de Zimbabwe (Zimparks), a través de su portavoz Tinashe Farawo, quien adelantó que las autoridades están realizando investigaciones para determinar la causa de la muerte.

Eleven elephants were found dead in Pandamasue Forest in the western part of Zimbabwe on Friday, Zimparks said Saturday https://t.co/IZwgsgnvZI pic.twitter.com/LYCRitp9tm