Enfermera embarazada murió por Covid-19; su bebé sobrevivió

LONDRES.- Una enfermera embarazada que trabajaba en el National Health Service (NHS) en Reino Unido, murió luego de dar positivo al Covid-19, a pesar de que los médicos no pudieron salvarla, su bebé fue extraído de emergencia y nació con buen estado de salud.

Mary Agyeiwaa Agyapong, de 28 años, dio a luz a través de una cesárea de emergencia el domingo.

A través de un comunicado, David Carter, CEO de Bedfordshire Hospital NHS Foundation Trust, comunicó la noticia al personal del NHS:

Carter informó que Mary trabajó en el hospital durante cinco años, volviéndose un miembro muy apreciado del equipo, una enfermera fantástica y un ejemplo.

La mujer empezó a tener síntomas el pasado 5 de abril y dio positivo a la prueba, por lo que la ingresaron el 7 de abril.

Mary tenía licencia de maternidad, pero tuvo contacto con una paciente infectada, por lo que creen que el virus lo adquirió en la comunidad y no en hospital.

A heavily pregnant nurse who had tested positive for COVID-19 has died.



Mary Agyeiwaa Agyapong, 28, underwent an emergency caesarean to deliver and save her baby daughter.



Her baby survived.



