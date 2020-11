Enfermera revela cómo El Paso dejó morir a pacientes de Covid en ''La fosa''

Lawanna Rivers, una enfermera que recientemente prestó servicio en el Hospital Médico Universitario de El Paso (Texas), denunció a través de sus redes sociales el trato inhumano que reciben los pacientes con Covid-19 en dicho recinto.

A través de un vídeo que rápidamente se hizo viral, la mujer explicó que desde el primer día la enfermera que le dio el recorrido por las instalaciones le explicó que el área donde eran asignados los casos positivos de coronavirus era conocida como “la fosa”.

Horrifying situation in El Paso,Texas. Covid room nicknamed as “the pit” Patients only get 3 CPR cycles. pic.twitter.com/2Deweg7Has

También denunció el trato preferencial de algunos pacientes, pues detalló que la misma compañera le explicó el caso de una “paciente VIP”, quien era esposa de un médico y que fue la única que logró salir con vida de “la fosa”.

Además, recuerda que se ofreció como voluntaria para intentar brindar apoyo a los pacientes y habló del caso particular de un hombre que comenzó a sangrar de forma abundante, cuando solicitó el apoyo de un doctor, éste se negó a entrar al área de Covid bajo la excusa de que no quería exponerse.

"Nosotros, como enfermeras, está bien que estemos expuestos, pero ustedes, como médicos, ni siquiera entran allí”, reclama la mujer, quien asegura que el tiempo que pasó en El Paso, le dejó secuelas emocionales y eso que ella había prestado servicio en Nueva York, la primavera pasada, cuando fue el epicentro de la pandemia en EE.UU.

Ante las acusaciones, el HMU declaró que, si bien comprendía que la mayoría de los hospitales del país se encuentran sobrepasados en su capacidad, así como el propio personal de salud, no podían asegurar que los dichos de la trabajadora fueran reales.

📍NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ