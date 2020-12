Enfermera se desmaya "en vivo" tras recibir la vacuna de Pfizer

Tiffany Dover, jefa de enfermería del Memorial Hospital de Chattanooga, en Tennessee (EE.UU.), sufrió un bochornoso momento al desmayarse cuando concluyó una entrevista para un canal local, al que narraba su experiencia tras convertirse en la primera en recibir la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 en el estado.

Mientras hablaba daba su testimonio al News Channel 9, la mujer de 30 años comentó que se sentía un poco mareada:

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.



She is feeling better. 🙏🏻#COVID19 #vaccine #Tennessee

