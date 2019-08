Entre protestas, Trump visita a heridos por tiroteo en Dayton

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, visitó este miércoles a los heridos en el tiroteo ocurrido el domingo en Dayton (Ohio), en el que murieron nueve personas y abatieron al autor. Después se trasladó a El Paso, Texas, donde ocurrió otro ataque masivo en un centro comercial que dejó como saldo 22 muertos.

“El presidente, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reúnen con pacientes en el Hospital Miami Valley aquí en Dayton.”, escribió en su cuenta en Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, que describió como “muy poderosos” esos momentos para todos.

I’m grateful for @realdonaldtrump & @FLOTUS’s visit to #Dayton today to show their support for #Ohio after the tragic shootings this weekend. #Ohio is hurting, but our communities will continue to lift each other up as we heal.