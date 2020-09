Epidemiólogo propone propagación "controlada" en menores de 60

DUBLÍN.- Las autoridades deben permitir la propagación "controlada" del coronavirus entre los menores de 60 años para centrar sus esfuerzos en proteger a los más mayores y a otros grupos poblacionales vulnerables, afirmó hoy el epidemiólogo sueco Johan Giesecke.

Giesecke compareció ante un comité parlamentario irlandés el experto y en sui intervención también advirtió de que la pandemia de la Covid-19 presenta una "amenaza" para la democracia, pues ha "otorgado a algunos un poder que no tenían antes".

La clave, en su opinión, para amortiguar la crisis sanitaria es afrontarla con "cohesión social y estabilidad política", confiando en la "responsabilidad" de la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las voces especializadas, como ha ocurrido, recordó, en su propio país, donde se ha seguido un enfoque relativamente "laxo".

Esta estrategia no ha estado exenta de polémica, pues la situación en Suecia era, sobre todo al comienzo de la pandemia, peor que en otros países escandinavos, si bien las cifras de contagios y mortalidad son ahora más similares a las de sus vecinos.

Giesecke destacó que en su país, por ejemplo, "no hay ley alguna" que impida a la ciudadanía salir a la calle: "La policía no te va a detener".

"Se trata de decirle a la gente que debe mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia, estar en casa y aislarse si se encuentra mal. Cuando el Gobierno lanzó esas recomendaciones a mediados de marzo, el número de infecciones por contacto cayó un 70 %".

Todo ello, insistió, sin necesidad de introducir "leyes de emergencia" porque la "gente ha seguido haciéndolo" y, en realidad, "lo bueno" es que "no hemos cambiado nada en seis meses, mientras que otros países han activado y desactivado confinamientos y restricciones".

