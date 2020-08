''Era una fiesta pequeña'': joven tras contagiar a su familia de Covid-19

Lupita Reyes es una adolescente hispana de 16 años que radica en Oakland (Alameda, Estados Unidos), que luego de asistir a la fiesta de cumpleaños de su amiga, terminó por contagiar a toda su familia de Covid-19.

Sin embargo, días después se desató la pesadilla para la familia Reyes, conformada por Lupita, su madre y la pareja de ésta; cuando comenzaron los síntomas del nuevo coronavirus.

Zulema reconoce que, a pesar de cumplir con el distanciamiento social y las medidas de higiene preventivas, la familia no estaba del todo convencida de la existencia del coronavirus, pero después de experimentarlo dicen haber aprendido la lección. Además exhortan a otros a tomarse en serio la enfermedad.

Oakland, COVID-19 is hitting us hard, and East Oakland is being hit the hardest. Cases in East Oakland are 3-4 times higher than the rest of Alameda County. Call 211 or visit https://t.co/7pwugLCS9r for information about food, testing, housing, health, and worker resources. pic.twitter.com/oUPW1Cgpq5