"Era una figura muy amada", el príncipe Carlos dedica un mensaje a su padre (video)

Londres (EFE).- El príncipe Carlos de Inglaterra, primero en la línea de sucesión al trono británico, rindió este sábado tributo a la figura “amada y apreciada” de su padre, el duque de Edimburgo, fallecido ayer a los 99 años.

“Como pueden imaginar, mi familia y yo echamos enormemente de menos a mi padre. Era una figura muy amada y apreciada que, puedo imaginar, se habría sentido profundamente conmovido por la cantidad de personas, aquí, en todo el mundo y en la Commonwealth, que comparten nuestra pérdida y nuestra tristeza“, afirmó.



"My dear Papa was a very special person..."



Prince Charles made a short statement outside Highgrove House this afternoon to mark the passing of his father, the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/fDSpYdGV3M