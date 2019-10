“¡Eres genial!”: Donald Trump a Benjamín Netanyahu por su cumpleaños

JERUSALÉN.- “¡Eres genial!“, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una amistosa felicitación enviada el lunes a Benjamín Netanyahu por su 70 cumpleaños; que coincidió con la renuncia por parte del primer ministro en funciones a formar Gobierno en Israel.

Trump, quien ha mantenido una estrecha relación con el apodado como “Bibi” desde que asumió el poder, destacó su “fuerte liderazgo y su amistad leal” en una felicitación que Netanyahu agradeció hoy en su cuenta de la red social Twitter.

תודה לך ידידי הנשיא טראמפ על הברכות החמות ליום הולדתי. הברית והידידות בינינו חזקים מאי פעם!



Thank you to my friend President Trump for your warm words on my birthday. Our alliance and friendship have never been stronger. pic.twitter.com/HnBdd0pgC1