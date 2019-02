“Es doloroso escuchar caracterizaciones erróneas”: El Paso a Trump

WASHINGTON.- “Es doloroso escuchar estas caracterizaciones erróneas sobre El Paso y su gente”, afirmó este lunes Diana Natalicio, la decana de la Universidad de Texas en esta ciudad, ante la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Me gustaría que otros que nos están viendo desde lejos entiendan por qué creemos que es un lugar tan especial; y es doloroso escuchar estas caracterizaciones erróneas sobre El Paso y su gente”, explicó Natalicio. “Tristemente, hay una gran distancia entre lo que sabemos con los hechos sobre el terreno, que no nos inventamos, y lo que se dice recientemente”, agregó.

La ciudad texana, fronteriza con México y que cuenta con una población de cerca de 700,000 habitantes, se convirtió en foco de la atención nacional después de ser mencionada por Trump en el discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión de la pasada semana.

Una peligrosidad a la baja

El mandatario afirmó que, antes de la construcción de un muro con México, El Paso era “una de las ciudades más peligrosas del país” por sus tasas de violencia “extremadamente altas”.

No obstante, según los verificadores de hechos que analizaron el discurso con base en datos oficiales, como los del diario The Washington Post, las aseveraciones de Trump no son ciertas.

A diferencia de su vecina Ciudad Juárez en México, El Paso nunca estuvo entre las localidades más peligrosas de Estados Unidos y antes de que se construyera el muro en esa zona en 2008 figuraba, de hecho, entre las más seguras comparada con otras de su tamaño.

La presidenta de la Universidad de Texas en El Paso, que cuenta con más de 23,000 estudiantes, mostró su esperanza de que la visita de este lunes de Trump a la urbe suponga una “oportunidad educativa no solo para el presidente, sino también para otros”.

Un malentendido

“Creo que la mención de Trump a El Paso es resultado de un malentendido. El nivel de crimen aquí bajó en los últimos años, y siempre ha sido bajo (…) Decir que la reducción de la criminalidad es consecuencia de la valla fronteriza, no está basada en los hechos”, remarcó.

En este sentido, Natalicio subrayó “lo agradable que es vivir aquí” e indicó que ella está “en El Paso por elección”, ya que es “un lugar muy especial para vivir”.

Sin presupuesto para el muro

Trump hizo de su promesa del muro fronterizo una de las prioridades de su primer año de mandato, y exigió al Congreso fondos para financiar su construcción.

La oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes, se negó de manera tajante a destinar recursos presupuestarios para construir la barrera fronteriza, y la incapacidad para alcanzar un acuerdo desembocó en el cierre parcial de la Administración federal durante cinco semanas, entre el 22 de diciembre y el 25 de enero, el mayor de la historia de EE.UU.

Trump participará en un mitin en El Paso esta noche, que será contestado por el excongresista estatal Beto O’Rourke, considerado uno de los posibles aspirantes a la candidatura demócrata de cara a las presidenciales de 2020, con un acto alternativo a la misma hora también en esta población.- Con información de EFE