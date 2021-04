GINEBRA.- Greta Thunberg, conocida por su activismo medioambiental, pide solidaridad internacional y que los países que ya han vacunado contra la Covid-19 a sus grupos de riesgo compartan las vacunas con países que no tienen acceso a ellas.

En este evento, la OMS anunció que la joven activista donó 100,000 euros (2.3 millones de pesos) a su programa COVAX, que tiene por objetivo financiar la compra de vacunas y su distribución entre los países de ingresos medios y bajos y que no tienen capacidad económica para competir con los países ricos a la hora de negociar con las farmacéuticas en el mercado internacional.

Greta Thunberg: "As we are cutting down forests and destroying habitats, we are creating the ideal conditions for diseases to spill over from one animal to another and then to us." pic.twitter.com/oySzHnZLpc