¿Es posible que Paraguay se convierta en un país importante dentro del mercado de criptomonedas?

Desde hace un buen tiempo las naciones más importantes del mercado crypto suelen ser las mismas, pero se debe tener presente que pueden surgir sorpresas, como ocurrió recientemente con El Salvador. Un ejemplo de ello es Paraguay, que al parecer posee bastante electricidad y su población no es tan numerosa, por lo que en ocasiones se vende o se pierde parte de la capacidad eléctrica del país. Recordemos que uno de los principales aspectos relacionados con las criptomonedas es el uso de la electricidad; justo por eso varios países han perdido ventaja competitiva, debido al alto costo de la misma. Para poner en contexto, el uso energético que implica comercializar y especialmente minar monedas de tipo crypto supera al consumo total de algunos países pequeños. La estrategia para impulsar el mercado en Paraguay puede estar dada por la instalación de servidores en diferentes regiones, además de la incorporación de profesionales que estén en América del Sur y otras regiones. Mientras más capacitada esté la mano de obra que resida en el país, más podrían lograr en materia de recursos crypto.

¿Cuáles eventos han influido en el surgimiento de naciones dentro de este mercado?

Uno de los principales acontecimientos fue la reciente implementación de reglas estrictas en China, con relación a las criptomonedas. Tal como ocurre cuando se prohíbe algo en una localidad, otra suele resultar favorecida por las personas que buscan seguir realizando sus actividades de cualquier manera. Con el fin de estar preparado para cuando la economía de los países en crecimiento mejore, es recomendable conocer ciertas herramientas y utilizarlas con detenimiento, tales como Bitcoin Trader. Cabe destacar que en el mundo suceden muchos cambios a toda velocidad, así que se debe tomar ciertas acciones para no quedarse atrás. Por otra parte, ya el temor de un ataque de 51% no es tan grande como lo que pueda pasar por una regulación estricta. Con el transcurso de los años no se ha visto ni una sospecha de que pueda pasar tal ataque. Sin embargo, el peso de las reglas que determinan ciertos países sí ha jugado un rol preponderante en el uso de los recursos crypto y algunas actividades como la minería. Para los que no estén familiarizados con el ataque del 51%, se presenta cuando un ente toma control de la mayoría de la blockchain, lo que puede resultar catastrófico (pero nunca ha pasado y se cree que jamás pasará).

¿Cómo influye el nuevo año 2022 en el surgimiento de Paraguay?

Una de las expectativas que se comenta con más fuerza es que cada vez más países van a adoptar las criptomonedas como monedas de uso oficial. Para tener una idea, es posible consultar el siguiente ensayo que demuestra que tan común ha sido el uso de las monedas de tipo crypto en el mundo. Evidentemente el precio de algunos recursos como el bitcoin se podría disparar. A su vez, ya los NFTs dejaron de ser un concepto rebuscado y actualmente forman parte del vocabulario de muchas personas (especialmente los inversionistas). Al mismo tiempo, las criptomonedas convencionales no son las únicas que existen, puesto que también están las altcoins, que se les conoce así por ser alternativas. Es decir, representan una opción alterna al uso de las monedas de tipo crypto más populares. En ocasiones, la subida de valores de los altcoins puede acercase al alza que tienen las criptomonedas, lo que significa que no se deben descartar ni hacer a un lado. Un buen inversionista sabe que no se debe cerrar a ninguna oportunidad que se pueda presentar.

