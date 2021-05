Escuelas en Texas serán multadas si exigen el uso de cubrebocas

LOS ÁNGELES.- El gobernador de Texas (EE.UU.), el republicano Greg Abbott, anunció este martes que las escuelas públicas y edificios gubernamentales de su estado no podrán exigir el uso de cubrebocas a partir del 5 de junio próximo.

Esta decisión forma parte de una nueva orden ejecutiva que prohíbe a las entidades gubernamentales de Texas, entre ellas las ciudades y los condados, requerir el uso de mascarillas en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

A partir de este viernes, cualquier entidad gubernamental que intente exigir que las personas lleven el rostro cubierto en sus instalaciones podrá enfrentar una multa de hasta 1,000 dólares(casi 20 mil pesos mexicanos), de acuerdo con la disposición firmada por Abbott.

TX is prohibiting mask mandates by gov’t entities. Starting May 21, local govts attempting to impose mask mandates can be fined up to $1K. We're also prohibiting public schools from mandating masks after June 4. Texans, not gov’t, should decide their best health practices. pic.twitter.com/M7iN4sLBJV

Esta orden afectará en gran medida a los colegios públicos de Texas, ya que después de que Abbott pusiera fin al requisito del uso de cubrebocas en todo el estado a principios de marzo, se permitió que los sistemas escolares continuaran con sus propias políticas.

Según la nueva regla, "ningún estudiante, maestro, padre u otro miembro del personal o visitante puede estar obligado a usar una mascarilla facial" a partir del 5 de junio.

La orden, sin embargo, exime a los centros de vivienda apoyados por el estado, los hospitales de propiedad u operación del Gobierno, las instalaciones del Departamento de Justicia Penal de Texas, las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Texas y las cárceles municipales y del condado.

