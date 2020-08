España regresa al top diez de casos

Marchan contra las medidas para evitar contagios

GINEBRA (EFE).— Los casos globales de contagios por coronavirus confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron ayer los 21.2 millones, en una jornada en la que España, que suma 342,000 positivos, adelantó a Irán y pasó a ser el décimo país con más infecciones del planeta.

España había dejado de estar en el top diez el 12 de julio, debido al fuerte incremento entonces de la pandemia en países como Sudáfrica, Perú, México o Chile, pero el crecimiento de los casos diarios en territorio español durante las últimas semanas, con cifras ya similares a las de abril, aunque ahora con menor letalidad, la sitúa de nuevo en ese grupo.

Los fallecidos en todo el planeta son actualmente 761,018, después de que en las últimas horas se informara de casi 10,000 nuevos decesos, una de las mayores cifras diarias desde el inicio de la pandemia.

También fue relativamente alto el número de nuevos contagios, 294,000, próximo al récord del pasado 1 de agosto, cuando fueron 297,000.

América, con 11.4 millones de casos y 414,000 muertos, se mantiene como la región más afectada en la pandemia, seguida de Europa (3.7 millones de contagios y 213,000 fallecidos), mientras que el sur de Asia superó ayer la barrera de los tres millones de infecciones.

El continente americano muestra estabilización en su gráfica de nuevos contagios mientras que la de Europa es ascendente, aunque sin llegar a las cifras de principios de abril, y en el resto de regiones solo África muestra una clara tendencia descendente.

Estados Unidos, con 5.2 millones de casos, lidera la lista de países más afectados seguido de Brasil (3.2 millones), India (2.5 millones) y Rusia, que con 917,000 contagios está ya produciendo de forma masiva la primera vacuna registrada contra el Covi-19, denominada Sputnik V.

Protestas

En España, 2,500 personas, según la Policía, se concentraron ayer en la plaza de Colón, en Madrid, en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el gobierno para hacer frente al virus.

También contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de “atentar contra los derechos humanos”, porque, según los participantes, “las personas sanas no deberían llevar mascarillas”, la cual consideran “una auténtica tortura”.

Las críticas no han quedado ahí, pues también han culpado a las autoridades de crear “una falsa pandemia” y pidieron a la OMS que cese en sus protocolos, ya que “las consecuencias colaterales de esta pandemia es que ya han muerto más de 1,400,000 personas tuberculosas” y consideran que al finalizar el verano “lo harán alrededor de 300,000 al día, pero éstas de hambre”.

Convocada a través de las redes sociales, la manifestación reunió entre 2,5000 y 3,000 participantes, según el cómputo realizado por la policía y notificado a la delegación de gobierno, y en ella se observó a personas sin mascarillas.

Otras muchas portaron pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, consignas como: “El sistema controla a través del miedo y la prensa manipula”; “el Covid-19 sí tiene cura pero está prohibida, no quieren protegerte” u otra en inglés que decía “born to be free (nacidos para ser libres)”.