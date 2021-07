Esposa de Boris Johnson anuncia su embarazo; meses atrás tuvo un aborto

LONDRES.— Carrie Johnson, esposa del primer ministro británico Boris Johnson; anunció el sábado que está embarazada de su segundo hijo. Además, reveló que meses atrás sufrió un aborto.



“Al inicio del año tuve un aborto espontáneo, lo que me dejo muy triste”, dijo. “Me siento increíblemente afortunada de estar embarazada de nuevo, pero me siento como un saco de nervios”.



Carrie Johnson dijo que esperaba tener su bebé para la Navidad.

La exactivista ambiental de 33 años y exdirectora de prensa del Partido Conservador dijo que quería compartir la noticia sobre su pérdida para ayudar a otros.

“Los problemas de fertilidad pueden ser muy duros para mucha gente, particularmente cuando en redes como Instagram puede parecer que todo anda bien. Yo encuentro un verdadero consuelo en escuchar de personas que han experimentado una pérdida también, así que espero que compartir esto ayude de alguna forma a otros”.

Carrie y Boris Johnson con su primogénito Wilfred, quien nació en abril de 2020

Los Johnson se casaron en mayo pasado en una ceremonia católica privada en la Catedral de Westminster en Londres. Su primer hijo, Wilfred, nació en abril de 2020.

El premier tuvo cuatro hijos con su segunda esposa, Marina Wheeler y tuvo al menos otro fuera del matrimonio. El bebé será el cuarto nacido de un primer ministro británico en funciones este siglo.

Las esposas de Tony Blair y David Cameron también dieron a luz cuando sus esposos estaban en el puesto.