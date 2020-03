Estado Islámico pide a terroristas no viajar a Europa por Covid-19

LONDRES.- El Estado Islámico (EI) advirtió a los integrantes de sus filas abstenerse de viajar a Europa para evitar los contagios de Covid-19 entre sus seguidores, informaron analistas que dan seguimiento a sus actividades.

ISIS pores over religious texts. Comes out in favor of putting your trust in God but also in favor of quarantine, hand-washing & running from the sick like from a lion. Their rivals in Qom stopped after No. 1. Thx to ⁦@ajaltamimi⁩ for his translation https://t.co/b08Jffvj6t — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) March 13, 2020

Terroristas, fuera de la zona de riesgo

En un documento informativo enviado periódicamente a través del correo electrónico a sus seguidores, llamado al-Naba’, la organización pidió que se alejen de las zonas de riesgo en Europa, contrario a su tradición de impulsar ataques en el continente.

El texto asegura que la ley islámica, la Sharia, indica que deben “combatir las epidemias” por ello no deben poner en riesgo su seguridad o la de su comunidad al acudir a zonas de riesgo y de igual manera deben cubrirse al estornudar o al bostezar, para evitar el contagio, informó The Sunday Times.

Isis issues #coronavirus travel advice: says terrorists should avoid Europe, and instructs followers there to “cover their mouths when yawning and sneezing” and to wash their hands regularly – finally, something on which it agrees with its "enemies"!https://t.co/KhdBnVMls7 — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) March 15, 2020

Las plagas "son enviadas por Dios"

En el documento informan que “las plagas” son enviadas por dios y los que las sufrirán serán los señalados por orden y decreto del mismo, aunque remarcan la importancia de la protección y aseguran que quien muera de estas enfermedades será un mártir.

Las recomendaciones

La información enviada a sus seguidores llama a cuidar el agua en las vasijas por la noche, para evitar su contaminación, además solicita que antes de tomar cualquier alimento o bebida las personas deben lavarse las manos tres veces.

Este correo asegura que aquello que está sano “no debe entrar a la tierra de las epidemias” ni quienes sufren la infección deben de salir de ella, por lo que no invitan a nadie a viajar a las zonas con severos contagios.

ISIS issues travel advisory: Terrorists should avoid travel to Europe because of coronavirus. https://t.co/9O9KzIAVe4 — ian bremmer (@ianbremmer) March 15, 2020

