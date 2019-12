Estados Unidos e Irán completan el intercambio de prisioneros

WASHINGTON.- Estados Unidos e Irán completaron este sábado el intercambio de prisioneros, con la liberación de un experto de cada país.

Xiyue Wang, experto estadounidense que estuvo bajo custodia en Irán desde agosto de 2016, y Massoud Soleimani, experto iraní detenido en Estados Unidos por más de un año, fueron liberados.

“Después de más de tres años de permanecer prisionero en Irán, Xiyue Wang regresa a Estados Unidos”, informó esta mañana la Casa Blanca en un comunicado a nombre del presidente estadounidense, Donald Trump.

The United States will not rest until we bring every American wrongfully detained in Iran and around the world back home to their loved ones! https://t.co/2kWgJhvrtY