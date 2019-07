NUEVA YORK.- El gobierno de Estados Unidos prepara una operación con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar y deportar a miles de inmigrantes en todo el país a partir del domingo, reportó este día el periódico “The New York Times”.

El diario estadounidense, que citó fuentes de seguridad nacional, señaló que las redadas a nivel nacional y cuyos detalles finales permanecen en proceso, se llevarían a cabo en 10 de las principales ciudades del país.

Indicó que esta operación había sido aplazada, en parte, por la resistencia entre los funcionarios del ICE, pero que podría comenzar el domingo próximo.

“The New York Times” adelantó que la redada está dirigida en principio a unos dos mil inmigrantes a los que se les ordenó deportar, algunos por no presentarse en el tribunal, pero que permanecen en el país de manera ilegal.

Detenidos “de paso”

Los agentes del ICE también podrán detener a inmigrantes que encuentren cuando realicen una redada, aunque ese no sea el objetivo de la operación.

Según las fuentes que citó el diario, cuando varios miembros de una familia sean arrestados juntos, en la medida de lo posible serán recluidos en centros de detención familiar en Texas y Pennsylvania.

Pero aclararon que, debido a las limitaciones de espacio, algunos pueden quedarse en habitaciones de hotel hasta que estén listos sus documentos para regresarlos a su país de origen, que se prevé sea por poco tiempo ya que el objetivo de ICE es deportar a las familias lo más rápido posible.

Esta semana varios legisladores visitaron centros de detención de inmigrantes y denunciaron las condiciones insalubres y el hacinamiento en el que los mantienen las autoridades migratorias, además publicaron fotografías y videos.

